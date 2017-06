News

Dopo il poster di Black Panter rilasciato qualche ora fa, ecco arrivare il primo trailer ufficiale del film in uscita il 16 febbraio 2018.

Chadwick Boseman (Captain America: Civil War, Get on Up: La Storia di James Brown) torna a vestire i panni di T’Challa, alias Black Panther nel film diretto da Ryan Coogler (Creed, Prossima Fermata Fruitvale Station) a partire da una sceneggiatura che lo stesso regista ha scritto insieme a Joe Robert Cole (American Crime Story: Il Caso O.J. Simpson).

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Il cast del film include Michael B. Jordan (Creed, Prossima Fermata Fruitvale Station), l’attrice premio Oscar® Lupita Nyong’o (Star Wars: Il Risveglio della Forza, 12 Anni Schiavo), Danai Gurira (The Walking Dead, l’imminente All Eyez on Me), Martin Freeman (la trilogia de Lo Hobbit, la serie tv Sherlock) e Daniel Kaluuya (l’imminente Get Out, Sicario), con la candidata all’Oscar® Angela Bassett (American Horror Story, Attacco al Potere 2), il premio Oscar® Forest Whitaker (Rogue One: A Star Wars Story, The Butler – Un Maggiordomo alla Casa Bianca di Lee Daniels) e Andy Serkis (Avengers: Age of Ultron, Star Wars: The Force Awakens).

Al loro fianco anche Letitia Wright (Urban Hymn, Glasgow Girls), Winston Duke (Person of Interest, Modern Family), Florence Kasumba (Captain America: Civil War, Emerald City) e Sterling K. Brown (Whiskey Tango Foxtrot, American Crime Story: Il Caso O.J. Simpson).

Black Panther è prodotto da Kevin Feige mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov e Stan Lee sono riproduttori esecutivi.

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta nel numero 52 dei Fantastici Quattro (Vol. 1) pubblicato nel 1966, il film si inserisce nella Fase 3 dei Marvel Studios, che nel corso di quattro anni e nove lungometraggi permette al pubblico di conoscere nuovi eroi e proseguire le avventure dei personaggi più amati dai fan.