Vi presentiamo il primo Trailer Italiano del thriller Black Butterfly, con Antonio Banderas.

Il film è basato sul film francese per la tv Papillon Noir, scritto da Hervé Korian. Justin Stanley e Marc Frydman ne hanno riscritto la sceneggiatura per l’adattamento cinematografico.

In questo teso thriller psicologico diretto da Brian Goodman, Paul (Antonio Banderas) è uno scrittore che in un momento particolare della sua carriera vive in una baita tra le montagne del Colorado. Paul ha alle spalle decenni di carriera ma il suo ultimo successo editoriale risale a molto tempo prima. Inoltre, ha diversi problemi a iniziare una sceneggiatura. Ciò lo porta a bere sia di giorno sia di notte, ad andare a caccia e ad avere contatti minimi con la gente, a eccezione della bella agente immobiliare Laura, che si prepara a vendere la sua abitazione. Paul, però, non è l’unico uomo solitario della sua zona. C’è anche un serial killer che ha rapito quattro donne, tra cui (si suppone) la moglie scomparsa dello scrittore.

Mentre si trova una sera in un ristorante a discutere la vendita della casa con Laura, Paul ha una violenta discussione con un camionista e a risolvere l’alterco è Jack (Jonathan Rhys Meyers), un giovane sconosciuto di passaggio. Dopo averlo conosciuto meglio, Jack propone a Paul di rimanere ospite da lui. Tuttavia, quando Jack inizia a offrire spunti e motivazioni per la sceneggiatura che sta scrivendo, Paul incomincia a intravedere un lato diverso dello sconosciuto, lasciando emergere alcune domande: cosa faceva Jack in giro nella zona? In quale prigione è stato? Cosa significano tutte quelle farfalle che ha tatuate? Cosa sa delle donne scomparse? Nel momento in cui Paul affronta Jack, verità e rabbia emergono in superficie facendo alzare il livello di tensione tra i due uomini, livello acuito dall’arrivo improvviso di Laura. Una tempesta, poi, blocca i tre nella baita e una sola domanda si fa strada: sono tutti davvero coloro che dicono di essere?

Il film arriverà nelle sale italiane a partire dal 13 luglio distribuito da Notorius Pictures