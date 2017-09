DVD & Blu Ray, News

Big Little Lies, la mini serie prodotta da HBO e diretta dal regista candidato all’Oscar® Jean Marc-Vallée (Dallas Buyers Club, Wild) si è aggiudicata 6 Emmy Awards tra cui Miglior Miniserie TV, Miglior attrice protagonista a Nicole Kidman, Miglior attore non protagonista ad Alexander Skarsgard, Miglior attrice non protagonista a Laura Dern. L’acclamata mini serie TV saràdisponibile dal 27 settembre in DVD e Blu-Ray™ distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia.

Con un cast che vanta i migliori nomi di Hollywood, dai premi Oscar® Nicole Kidman (The Hours, Eyes Wide Shut) e Reese Witherspoon (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line) a Shailene Woodley (Paradiso Amaro), Big Little Lies ha ottenuto i riconoscimenti più ambiti nella notte che ha assegnato gli EmmyAwards dopo aver ricevuto ben 16 nomination nelle categorie:Miglior Miniserie, Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie(Nicole Kidman e Reese Witherspoon), Miglior Attore non Protagonista in una Miniserie (Alexander Skarsgård), Miglior Attrice non Protagonista in una Miniserie (Laura Dern e ShaileneWoodley), Miglior Regia per un Film, Miniserie o Speciale Drammatico (Jean Marc-Vallée), Miglior Sceneggiatura per un Film, Miniserie o Speciale Drammatico (David E. Kelley).

Con i cofanetti DVD e Blu-ray™ potrete (ri)vivere le emozioni e la tensione dei sette episodi di questa miniserie “concepita e realizzata in maniera eccezionale” (The Washington Post), oltre a scoprire di più sul mondo di Big Little Lies con i Contenuti Speciali che includono sei accattivanti Inside the episodes e l’esclusivo About big little lies con inedite interviste con il cast ed immagini dal making of.

Basata sul romanzo di successo di Liane Moriarty “Piccole Grandi Bugie”, edito in Italia da Mondadori

Big Little Lies ha riscosso un grande successo di pubblico e critica raccontando l’apparentemente tranquilla vita nella ricca cittadina di Monterey, California, dove nulla è ciò che sembra. Il cast include anche Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scott, Zoë Kravitz, James Tupper and Jeffrey Nordling.

SINOSSI

Celeste, Jane e Madeline sono tre amiche e madri alle prese con i piccoli e grandi problemi quotidiani. L’esistenza apparentemente perfetta delle tre donne è tutt’altro che reale. Sullo sfondo delle spiagge da cartolina di Monterey, ognuna di loro annaspa in cerca di evasione, affetto o risposte. Se Celeste è costretta ogni giorno a soffrire i soprusi del marito, infatti, Madeline è tormentata dal pensiero che la propria figlia possa crescere lontana da lei e tra le grinfie della nuova moglie del suo ex; Jane, invece, è da poco arrivata in California alla ricerca del padre di suo figlio. Le loro esistenze vengono scosse da un brutale omicidio, avvenuto durante una festa di beneficenza per i genitori nella scuola frequentata dai loro figli.

EPISODI

- Schieramenti

- Forte istinto materno

- Vivere un sogno

- Momento critico

- Confronti

- Burning love

- Prendi ciò di cui hai bisogno

CONTENUTI SPECIALI DELLE EDIZIONI DVD E BLU-RAY™

- Inside the episodes – episodio 1

- Inside the episodes – episodio 3

- Inside the episodes – episodio 4

- Inside the episodes – episodio 5

- Inside the episodes – episodio 6

- Inside the episodes – episodio 7

- About Big Little Lies

INFORMAZIONI TECNICHE

DVD

Prezzo: 24,99€

Durata: 355 min ca.

Video: 16x9 FF

Lingue: 5.1 Dolby Digital: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco

BLU-RAY™

Prezzo: 34,99€

Durata: 370 min ca.

Video: 16x9 1.78:1, 1080p Full HD

Lingue: 5.1 DTS: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco