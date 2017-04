News

Secondo quanto riportato da Deadline il candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch sarebbe in trattative per interpretare il protagonista del film The Man in the Rockefeller Suit, che sarà basato su una sceneggiatura scritta da David Bar Katz a partire dal romanzo di Mark Seal. Al centro del film la storia vera di Christian Karl Gerhartsreiter, un truffatore tedesco che riuscì ad ottenere vari lavori a Wall Street fingendo di essere un membro della famiglia Rockefeller. Alla fine la verità verrà a galla e lui rischierà di perdere la custodia della sua unica figlia.