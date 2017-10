News

Ben Mendelsohn, che si è fatto conoscere a livello internazionale con Rogue One: A Star Wars Story, è in trattative per interpretare il villain che darà del filo da torcere a Brie Larson in Captain Marvel. Il film riunirà l'attore australiano e i registi Anna Boden e Ryan Fleck, che lo avevano diretto in Mississippi Grind. Mendelsohn interpreterà il leader degli Skrulls, una razza aliena decisa ad impadronirsi della Terra. La sceneggiatura è stata scritta da Geneva Robertson-Dworet insieme a Meg LeFauve e Nicole Perlman. La storia segue le vicende di Carol Danvers, un pilota dell'Air Force il cui DNA si fonde con quello di un alieno a causa di un incidente. Questo porterà la ragazza ad acquisire poteri straordinari, inclusa la capacità di volare.