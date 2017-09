News

Ben Affleck è inarrestabile: oltre a ritornare ad interpretare Batman nell'atteso Justice League, che arriverà sul grande schermo a novembre, l'attore e regista premio Oscar arebbe in trattative per dirigere una pellicola di guerra. Si tratta di Red Platoon, basato sul memoir di Clinton Romesha, che racconta la sua esperienza in Afghanistand durante la battaglia di Kamdesh. Il 3 ottobre 2009 più di 300 Talibani attaccarono l'avamposto americano di Keating, al confine con il Pakistan. Il Sergente maggiore Romesha, marito e padre di tre figli, condusse un piccolo gruppo di soldati in un contrattacco apparentemente impossibile, salvando dozzine di vite americane e, alla fine, ricevendo la Medaglia d'Onore del Congresso per le sue azioni. Pare che Ben Affleck stia inoltre pensando di affidare il ruolo di Romesha a suo fratello minore Casey, che quest'anno ha vinto il suo primo Oscar con il drammatico Manchester By the Sea.