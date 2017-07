News, Personaggi

Il progetto di J.C. Chandor intitolato Triple Frontier sta attraversando un mare in tempesta, ma pra che sembrava aver trovato un porto sicuro, quello di Netflix, perde ora il suo protagonista principale, Ben Affleck ha deciso di lasciare.

Le ragioni paiono essere il voler dedicare più tempo a se stesso ed alla propria famiglia. Malgrado ciò la pre-produzione del film sta proseguendo e i casting stanno andando avanti velocemente, sono confermati comunque Casey Affleck e Mahershala Ali.

Ben Affleck che ha recentemente divorziato definitivamente dalla sua compagna Jennifer Garner, ha confessato di avere problemi di alcolismo e per questo ora si trova in un rehab per disintossicarsi. Inoltre pare che la causa del divorzio sia dovuta ad una sua relazione extraconiugale con Lindsay Shookus, produttrice del Saturday Night Live, e per questo coinvolto nello scandalo. Quindi la sua scelta di dedicarsi a se stesso, tralasciando progetti minori ha un suo perchè.

Triple Frontier sarà un thriller d'azione ambientato al “triplo confine” tra Paraguay, Argentina e Brasile, dove si incontrano i fiumi Igazu e Parana. Un luogo difficile da monitorare e perfetto per ospitare commerci illegali di ogni genere. Nel corso dell'ultimo decennio, il progetto ha attirato nomi del calibro di Johnny Depp, Tom Hanks e Will Smith, con Kathryn Bigelow interessata inizialmente alla regia.



Il film è scritto da Mark Boal (The Hurt Locker) e stava per entrare in lavorazione presso la Paramount con Tom Hardy e Channing Tatum in due dei ruoli principali. Ma il ritiro della Paramount dal progetto, lo scorso aprile, aveva spinto anche le due star a lasciare. Netflix è poi subentrata al suo posto e finalmente il film dovrebbe farsi.