Bates Motel, la serie che racconta le origini di uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, quel Norman Bates protagonista del cult Psycho, si avvia verso la sua conclusione. Il prossimo 20 febbraio andrà infatti in onda in America la prima puntata della quinta ed ultima stagione, che sarà composta da 10 episodi (debutterà nel Regno Unito in aprile). In questa stagione ritroveremo due personaggi del film di Hitchcock: Sam Loomis (qui interpretato da Austin Nichols, la star di The Walking Dead) e Marion Crane (che ha i lineamenti della popstar Rihanna). Quando Norman ucciderà Marion, Sam inizierà un'indagine che porterà alla sua cattura. Ecco di seguito il trailer della quinta stagione: