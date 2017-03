News, Trailer

Il premio Oscar Jamie Foxx torna protagonista di un’esilarante commedia che mescola crimine ed inseguimenti in auto, condita da una musica elettrizzante, diretto da Edgar Wright ecco il primo trailer italiano

Il film racconta la storia di un autista per il quale la musica ha un'importanza fondamentale. Soffre di una malattia che gli crea un fastidioso ronzio alle orecchie e per questo motivo è costretto ad ascoltare musica in continuazione, in modo da non soffermarsi sul suo problema. Il giovane pilota si presta a fughe criminali, affidandosi nella guida al ritmo incalzante della sua musica preferita, per essere il migliore nel campo. Costretto a lavorare per un boss, metterà a rischio la vita, la libertà ed il suo amore a causa di una rapina destinata al fallimento.





Nel cast oltre a Jamie Foxx troviamo nella parte del giovane pilota Ansel Elgort, Lily James è la sua innamorata , Jon Hamm, Jon Bernthal, Kevin Spacey nella parte del boss , Eiza Gonzalez, Sky Ferreira, Ben VanderMey, Wilbur Fitzgerald, Flea, R. Marcos Taylor, Jeff Chase

Il film arriverà nei cinema italiani a settembre prosiimo distribuito da Warner Bros