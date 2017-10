News

È ufficiale: Robert Downey Jr. tornerà a vestire l'armatura di Iron Man in Avengers 4. Lo ha annunciato l'attore americano pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram. Avengers 4, che sarà diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, arriverà nelle sale di tutto il mondo a maggio 2019, subito prima dell'uscita del sequel di Spiderman: Homecoming. Non si conosce ancora il titolo ufficiale del film, che porterà avanti la storia iniziata in Avengers: Infinity War. Del cast faranno parte anche Scarlett Johansson, Paul Rudd e Chris Evans (come si può notare dai nomi sulle sedie nella foto di Downey Jr.).