Secondo quanto riportato da Deadline, Cliff Curtis (la serie tv Fear the Walking Dead, dove interpreta Travis Manawa) è entrato a far parte del cast dei quattro sequel di Avatar diretti dal premio Oscar James Cameron. L'attore neozelandese avrà un ruolo principale: quello di Tonowari, leader dei Metkayina, il popolo delle scogliere. La storia sarà infatti ambientata anche negli abissi marini. Ritroveremo nel cast Zoe Saldana, Sam Worthington e Sigourney Weaver. Le riprese inizieranno agli Stone Street Studios di Wellington il prossimo anno. L'uscita di Avatar 2 è prevista per il 18 dicembre 2020, mentre Avatar 3 sarà nelle sale a dicembre 2021. Avatar 4 uscirà nel 2024 e, infine, Avatar 5 nel 2025.