Le ultime notizie riguardo all'inizio riprese del secondo e tanto atteso capitolo di Avatar riportavano come periodo questa estate.

E' l'attrice Sigourney Weaver in una intervista con L'Hollywood Reporter, invece, a far trapelare che il tutto è slittato all‘autunno di quest’anno.



“Stiamo per cominciare! Stiamo per cominciare l’allenamento, e cominceremo… mmm, probabilmente non posso dire nulla. Lo gireremo realmente in autunno”, ha confidato l’attrice.



Rilasciando anche alcune indiscrezioni sulla sceneggiatura:

“Ve lo dico, queste sceneggiature sono fantastiche. Non sono per niente preoccupata [di deludere i fan]. Sono preoccupata di come le porteremo in vita? Sì, perché sono molto ambiziose. Valgono davvero la pena. Giustificano appieno l’attesa. Non mi preoccupa per niente. Cercheremo di completarlo il più velocemente possibile.”

Nel primo film ci è stato presentato il pianeta e una sorta di regole e abitudini su come funzionano le cose lì. In Avatar 2 ci accingiamo ad esplorare il pianeta più lontano, che è una delle poche cose che sappiamo per certo circa l’imminente sequel. Per i fan del franchise, fare un viaggio di ritorno a Pandora vale probabilmente il prezzo del biglietto.