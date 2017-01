“Non mi ritirerò presto. Immaginate che noia passare le giornate a bordo piscina? Ho bisogno di lavorare”. E a stare alla sua lunga filmografia, oltre settanta pellicole in venticinque anni di carriera, sembra proprio che Nicolas Cage non abbia nessuna intenzione di congedarsi dal grande schermo. Recentemente ammirato tra i protagonisti di Snowden diretto da Oliver Stone, Nicolas Kim Coppola, questo il vero nome dell'attore nipote del regista Francis, compie oggi cinquantatré anni, oltre metà dei quali passati sul set.

