Foto, News, Personaggi



E’ proprio esplosiva la bionda Charlize Theron nella pellicola Atomic Blonde diretta da David Leitch (John Wick, Deadpool 2) su sceneggiatura scritta da Kurt Johnstad, tratta dalla graphic novel The Coldest City, scritta da Anthony Johnston, disegnata da Sam Hart e pubblicata da Oni Press. La Universal ha da pochissimo rilasciato un uovo poster originale del film



L’agente Lorraine Broughton (Charlize Theron) è il gioiello della corona dei servizi segreti di sua maestà ed unisce sensualità e ferocia, capacità a cui dovrà ricorrere per restare viva nella sua prossima missione impossibile. Inviata a Berlino per portare un importante dossier fuori dalla città destabilizzata, dovrà fare squadra con il supervisore David Percival (James McAvoy) per farsi strada in un letale gioco di spie.



Nel cast oltre alla bellissima Charlize Theron troviamo; James McAvoy , John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.



Il film uscirà il prossimo 17 agosto nei cinema italiani

Nuovo Poster