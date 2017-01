News

Miglior incasso di apertura di sempre nella categoria film tratti da videogiochi per Assassin’s Creed, il film distribuito da 20th Century Fox Italia, ispirato alla famosa saga videoludica ed interpretato da Michael Fassbender e Marion Cotillard. Con un incasso di 3,5 milioni di Euro e oltre 465,000 presenze in sala ha sostanzialmente surclassato i risultati di “Tomb Rider” che nel 20013 aveva totalizzato nel primo weekend 873,000 euro con 141,000 ingressi. Il film, diretto da Justin Kurzel (Macbeth) porta per la prima volta sul grande schermo il mondo di Assassin’s Creed, il celebre videogioco Ubisoft che conta milioni di fan in tutto il mondo. Il cast include nomi del calibro di Michael Fassbender (X-Men: Apocalisse, 12 anni schiavo) ed i premi Oscar® Marion Cotillard (Il cavaliere oscuro il ritorno, La vie en rose) e Jeremy Irons (Il mistero Von Bulow, Inseparabili). In Assassin’s Creed, grazie ad una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, Callum Lynch (Michael Fassbender) sperimenta le avventure di Aguillar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.