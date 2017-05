Tom Hanks sarà protagonista di Aspettando il Re, oggi vi presentiamo il primo trailer italiano , dal 15 giugno nei nostri cinema



Tom Hanks è tornato a lavorare con Tom Tykwer, il regista di Cloud Atlas (insieme a Lana e Andy Wachowski), su un altro adattamento letterario per il cinema, A Hologram for the King è il titolo del romanzo di Dave Eggers da cui Tykwer ha tratto il suo ultimo film (il libro è stato bestseller per il New York Times nel 2012 e finalista al National Book Award, ma per leggerlo in italiano dovrete aspettare il prossimo autunno, quando verrà pubblicato da Mondadori).

L'attore non sarà solo il protagonista di Aspettando il Re, il suo nome figura infatti anche tra i produttori del film, insieme a Stefan Arndt, Uwe Schott della X Filme Creative Pool e a Gary Goetzman di Playtone.

Il Premio Oscar Tom Hanks è Alan Clay, un uomo d’affari in crisi che per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il Re l'affare del secolo. Inizialmente disorientato da usanze locali incomprensibili ed estenuato dall’attesa del Re che tarda a riceverlo, Alan cerca di portare avanti il suo progetto con l’aiuto di un bizzarro tassista e di una bravissima dottoressa di cui si innamora. Mano a mano che l'amicizia tra i tre si rafforza, le barriere culturali crollano e Alan comincia perfino a immaginare di ricominciare tutto da capo lì, dove tradizione e modernità si fondano in modo misterioso e affascinante.

Dave Eggers è un autore interessante (se vi capita andatevi a leggere L’opera struggente di un formidabile genio): non solo pubblica romanzi e fonda riviste letterarie, ma collabora anche alle stesure di sceneggiature per il cinema (suoi erano lo script di American Life di Sam Mendes, che io ho adorato, e quello di Nel paese delle creature selvagge). Non ho ancora letto questo suo ultimo romanzo, ma le critiche sono positive. Del resto, nel caso contrario, non saremmo qui a parlarne.