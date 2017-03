Animazione, News

Il film d’animazione sui Ghostbusters dovrebbe arrivare nelle sale tra il 2019 e il 2020.



E' Ivan Reitman, regista del Ghostbusters originale, a parlarne, dopo il rilancio del franchise attraverso il remake al femminile uscito l'estate scorsa, film che non ha avuto un grosso seguito: “Avremmo preferito che avesse un successo maggiore. Ma tenendo in considerazione che l’ultimo film è uscito quasi 30 anni fa, il remake è andato molto bene. Credo che il film sia costato troppo ed è questo il vero problema. Avevo un punto di vista diverso sulla direzione che il film avrebbe dovuto prendere ed ho avuto frequenti conversazioni con Paul Feig in proposito. Ma lui era il regista ed è davvero bravo. Volevo permettergli di fare il film a modo suo.”



“Stiamo lavorando al film d’animazione e stiamo sviluppando altri film live action. Voglio unire tutte queste storie in un universo coeso. Una parte del mio lavoro, al momento, è occuparmi di questo.”

Il film animato dovrebbe arrivare nelle sale nel 2019 o nel 2020: “Dipende da quanto tempo impieghiamo a preparare tutto. E’ difficile fare un film d’animazione.”