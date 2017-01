The Founder arriva nei cinema italiani il 12 gennaio, distribuito da Videa. Nel film diretto da John Lee Hancock (regista del bellissimo Saving Mr. Banks), il protagonista Michael Keaton interpreta il ruolo di Ray Kroc, l'impenditore americano che negli anni 50 diede il via all'impero mondiale della ristorazione McDonald's. Ma come fece un semplice venditore di frullatori dell'Illinois a trasformare la piccola cateni di ristoranti dei fratelli Dick e Mac McDonald in uno dei marchi più famosi del mondo? Di sicuro Ray Kroc era un visionario. Come possiamo ben vedere in questa clip italiana del film che ci racconta un incontro tra Ray e i fratelli McDonald.