Animazione

Probabilmente usciremo dal cinema canticchiando dopo aver visto Sing, la commedia-musical animata di Garth Jennings realizzata dalla Illumination, casa di Cattivissimo me, I Minions e Pets, in sala (dopo le anteprime del 14 dicembre per Cinema2Day) dal 4 gennaio con Universal. E' una favola moderna (appena nominata ai Golden Globe fra i film animati) ambientata in un mondo di animali antropomorfi che vivono e lavorano. Al centro della storia un grande contest musicale, organizzato dal koala sognatore Buster Moon. Finalisti, il 'piggy Power' della scrofa Rosita, mamma di 25 porcellini e del maiale Gunter (la sua Bad Romance in tutina dorata è già cult); il topo Mike, un po' Sinatra; Johnny, angelico gorilla; la punk porcospino Ash e la timida elefante Meena. Nella soundtrack, fra le altre, hit di Beatles, Lady Gaga, Taylor Swift, Elton John, Leonard Cohen e Stevie Wonder, che canta anche l'inedita Faith con Ariana Grande. Tra le voci originali Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane e Scarlett Johansson.