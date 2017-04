News

Sono passati molti anni da quando il premio Oscar Nicole Kidman ha preso parte ad un cinecomic (Batman Forever, 1995). Ora, a distanza di oltre vent'anni, l'attrice australiana è pronta a vestire i panni della Regina Atlanna, la madre di Aquaman, nel film diretto da James Wan (Insidious, The Conjuring). Come ha spiegato lei stessa a Entertainment Weekly:

“Il motivo perché amo questo film è che James Wan è australiano e ho seguito la sua carriera sin dagli inizi. È un grande amico e mi ha offerto di interpretare la Regina Atlanna. Non appena ha detto che avrei potuto indossare madreperla e interpretare una guerriera del mare, gli ho risposto subito di sì. Per favore, ho detto. Se c'è una cosa che devo fare ancora nella mia vita, è questa. Bisogna anche divertirsi, in fondo".