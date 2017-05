Foto, News, Personaggi

Amber Heard interpreta Mera, la regina degli Abissi compagna del protagonista del film interpretato da Jason Momoa, ed ecco le prime immagini insieme sul set di Aquaman.

Le riprese sono iniziate ufficialmente e le prime foto dal set iniziano ad arrivare, con la regia di James Wan in attesa anche delle prime immagini video del nuovo cinecomic Aquaman.

Atteso per il dicembre del prossimo anno nelle sale degli Stati Uniti, Aquaman comprenderà nel cast, oltre a Momoa ed alla Heard, anche Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Otis Jai Dhanji

Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.