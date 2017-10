Foto, News

Siamo sul set di Ant-Man and the Wasp, dove Paul Rudd tornerà nel ruolo del titolo accanto ad Evangeline Lilly che torna in quello di Hope van Dyne, ovvero la vespa, ed oggi è trapelata una sua immagine che fa capolino dal suo camerino, negli abiti del suo personaggio.

Peyton Reed, che ha guidato il primo film, è tornato sulla sedia del regista per una nuova storia sceneggiata da Rudd e Gabriel Ferrari. Kevin Feige sarà alla produzione.

Nel cast sappiamo che ci saranno anche Michael Douglas e Michael Pena che dovrebbero riprendere i loro ruoli dell’originale, accanto alla Black Mirror impersonata da Hannah John-Kamen e Randal Park che sarà l’Agente Jimmy Woo, infine si è unito anche Walton Goggins nei panni di Sonny Burch, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath),

Il film originale del 2015 ha incassato 519 milioni di dollari in tutto il mondo, inclusi 180 milioni di dollari a livello nazionale. Rudd ha recentemente ripreso il ruolo in Capitan America: Guerra Civile. Il sequel arriverà nei cinema il 6 luglio 2018.