Anne Hathaway sarà al centro di una commedia romantica incentrata sulle relazioni ai tempi di Tinder e dell'online dating. Dopo aver interpretato e prodotto il film indipendente Colossal, presentato lo scorso anno al Festival di Toronto, e in vista dell'uscita di Ocean's Eight (reboot tutto al femminile della saga di Ocean's Eleven, nelle sale a giugno 2018), l'attrice premio Oscar ha scelto una storia che esplora il modo in cui le moderne tecnologie hanno avuto un impatto sulle nostre relazioni. A scrivere la sceneggiatura Abby Kohn e Marc Silverstein, già autori di Single ma non troppo.