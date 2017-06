News

Annabelle è tornata e farà ancora più paura. Oggi la Warner Bros. Italia ha rilasciato il poster italiano dell'horror in uscita il prossimo 3 agosto.

Sinossi: Dalla New Line Cinema è in arrivo, “Annabelle 2” con David F. Sandberg (“Lights Out:Terrore nel buio”) regista del nuovo capitolo del fortunato film del 2014, “Annabelle”, con un incasso globale al box office di circa 257 milioni di dollari. Il nuovo film è prodotto ancora una volta da Peter Safran e James Wan, che insieme hanno dato vita anche ai successi dei film della serie di, “L’evocazione:The Conjuring”.



In “Annabelle 2”, diversi anni dopo la tragica morte della loro bambina, un produttore di bambole e sua moglie accolgono in casa una suora e alcune ragazze provenienti da un orfanotrofio distrutto, che dopo poco tempo diventeranno il bersaglio della creatura posseduta del produttore di bambole, Annabelle.



Sandberg dirige il film da una sceneggiatura di from Gary Dauberman, scrittore anche di “Annabelle”. Nel film sono protagonisti, Stephanie Sigman (“Spectre”), Talitha Bateman (“La quinta onda”), Lulu Wilson (l’imminente “Ouija 2”, “Liberaci dal male”), Philippa Anne Coulthard (“After the Dark”), Grace Fulton (“Badland”), Lou Lou Safran (“The Choice”), Samara Lee (“Fox Catcher-Una storia americana”, “The Last Witch Hunter-L’ultimo cacciatore di streghe”), Tayler Buck al suo debutto al cinema, Anthony LaPaglia (“Senza traccia” in TV) e Miranda Otto ( “Homeland” per la Showtime, la trilogia di “Il signore degli anelli”).



A collaborare con Sandberg dietro la macchina da presa, troviamo alcuni professionisti dal team del suo Lights Out:Terrore nel buio”, come la scenografa Jennifer Spence ed il montatore Michel Aller, ai quali si sono aggiunti il direttore della fotografia, Maxime Alexandre (“The Other Side of the Door”) e la costumista Leah Butler (“Paranormal Activity 3 & 4”).