Secondo alcuni tabloid pare che l'attrice Angelina Jolie stia premendo per accellerare le pratiche di divorzio dall'ex marito Brad Pitt; le voci inoltre dicono che, questa fretta sia dettata dal fatto che si voglia risposare.

Angelina pare infatti che non sia più single, e che a soli 7 mesi dalla separazione abbia già un nuovo compagno, un ricco filantropo e uomo d'affari inglese, conosciuto l'anno scorso a Londra e di cui si ignora l'identità.

Ovviamente Brad Pitt pare non sia molto felice della situazione, convinto che la ex non sia davvero innamorata del nuovo compagno ma lo stia usando per fargli un dispetto, e teme pure ripicche per la custodia dei sei figli. Attualmente Brad ed Angelina hanno un accordo di custodia temporanea dei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i due gemelli Knox e Vivienne, e l'attore ha diritto a vedere i suoi figli, ma ogni volta la visita deve essere approvata da uno psicologo.





Attendiamo ora notizie sul nuovo compagno e sulle nuove nozze.