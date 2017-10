News

Angelina Jolie sembra intenzionata a voler continuare la sua collaborazione con Walt Disney Pictures. Oltre a rivederla nel sequel di Maleficent, l'attrice e regista americana doppierà infatti l'elefantessa Stella in The One and Only Ivan, che la Casa di Topolino intende portare sul grande schermo a partire dall'omonimo romanzo scritto da Katherine Applegate e illustrato da Patricia Castelao. Jolie sarà anche produttrice esecutiva. La storia sarà incentrata su Ivan, un gorilla che vive intrappolato in una gabbia all'interno di un centro commerciale. Si è abituato agli esseri umani che lo osservano ogni giorno e ormai non sente più la mancanza della giungla. Il suo interesse ruota piuttosto attorno agli amici Stella e Bob, un cane randagio, e all'arte. Ivan, infatti, ama dipingere. Quando farà la conoscenza di Ruby, un'elefantina strappata alla sua famiglia, la percezione del mondo cambierà drasticamente anche per lui. A dirigere la pellicola ci sarà Thea Sharrock (io Prima di Te). Non c'è ancora una data di uscita ufficiale.