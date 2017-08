News, Personaggi, Serie TV

Che ne pensate di un probabile ritorno a Cabot Cove di Jessica Fletcher? Noi ne saremmo entusiasti . E' stata proprio l'attrice che ha interpretato per ben 12 anni la famosa Signora in Giallo, Angela Lansbury che durante un’intervista al Sunday Post ha rivelato che potrebbe arrivare un film revival dell’iconica serie tv .

“Jessica Fletcher è diventata una vera e propria parte della mia vita, è stato difficile accettare la sua fine all’epoca. Detto ciò, abbiamo fatto un paio di puntate speciali da due ore dopo il 1996 e non sarei sorpresa se facessimo un’ultimo speciale a breve.”

La Signora in Giallo il cui titolo originale era Murder, She Wrote è stata una serie tv americana ideata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link andata in onda dal 1984 al 1996. Il suo genere è quello che oggi chiamiamo crime, ed aveva come protagonista la scrittrice e detective dilettante Jessica B. Fletcher intirpretata appunto dalla Lansbuty.

Dopo la fine della serie tv numerosi film sono stati fatti sul personaggio l'ultimo dei quali nel 2003 si intitolava La signora in giallo – La ballata del ragazzo perduto.

Angela Lansbury fu candidata ad un totale di dieci Golden Globe e dodici Emmy Award per la sua interpretazione ne La signora in giallo, detenendo per molti anni il record per il maggior numero di nomination nelle categorie Miglior attrice (Golden Globe) e Migliore serie drammatica (Emmy Award).