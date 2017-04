Foto, News

Alien: Covenant questo mese è protagonista della copertina della rivista Empire, e naturalmente all'interno sono state postate nuove immagini dal film firmato da Ridley Scott, in una delle quali possiamo vedere un neomorfo che...



La prima immagine mostra una figura misteriosa circondato dai baccelli precedentemente visti in Prometheus.







La seconda immagine mostra Michael Fassbender, qui nei panni dell'android David, in quello che sembra un flashback affianco al Presidente Peter Weyland della Weyland Industries.









La terza e ultima immagine mostra il "Neomorpo" spaventoso, mentre pare si stia gustando un abbondante pasto.

Il Neomorpo è stato ispirato dalla simpatia di Scott per i documentari sugli strani animali esistenti in natura definiti da lui incubi viventi, come gli squali goblin. "Alcuni di quei video naturalistici sono così stomachevoli che non mi pagano abbastanza per guardarli", strilla lo sceneggiatore John Logan. "Ma Ridley vedrà qualcosa da fare con gli sciami di insetti, ad esempio, che eventualmente trova posto in un film prima o poi. Di solito nel grottesco troviamo sempre qualche cosa di interessante ".





Alien arriverà nei nostri cinema l'11 maggio.