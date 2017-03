News, Personaggi

I rumors ci sono da tempo e oggi Deadline ha riportato che per il remake del film La mosca di David Cronenberg, la fox ha messo gli occhi su J.D. Dillard (Sleight), che oltre a curare la regia, scriverebbe anche la sceneggiatura assieme a Alex Theurer

Il film del 1986 di Cronenberg era già un remake (l’originale era L’esperimento del Dottor K del 1958) con protagonisti Geena Davis e Jeff Golblum, e se all'inizio era stato preso in considerazione il suo ritorno, il regista ha poi abbandonato il progetto per divergenze sul budget.



La storia del film è quella di un ambizioso scienziato che conduce un esperimento di teletrasporto attraverso una macchina e che a causa di un piccolissimo intruso (una mosca appunto) risente degli enormi effetti collaterali che lo portano a trasformarsi progressivamente in un gigantesco insetto.



Non ci sono, al momento, anticipazioni o indiscrezioni circa il cast del film. Vi terremo informati in caso di novità.