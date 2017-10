Attualità, Gossip, News

Incominciano ad arrivare le prime defezioni a seguito dello scandalo legato alla Weinstein Company, più in particolare ad Harvey Weinstein, Amazon ha deciso di non partecipare più al progetto della nuova serie che vedeva protagonisti Robert De Niro e Julianne Moore, proprio perchè prodotta dalla Compagnia.

Harvey Weinstein è in pieno ciclone a causa delle numerose denunce di violenza da parte di attrici di tutto il mondo che hanno lavorato con lui.

Lo show, che non aveva ancora un titolo, era descritto come un thriller ambientato nel mondo del crimine e in particolare della Mafia degli anni ’90. Entrambe le due stagioni ordinate avrebbero dovuto essere composte da otto episodi, che sarebbero stati tutti scritti e diretti da David O.Russell (Silver Linings Playbook, The Fighter)