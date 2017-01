Alla Ricerca di Dory, il film che ha visto il ritorno della pesciolina blu più amata di sempre, è pronto a nuotare in Blu-Ray 3D, Blu-Ray e DVD dal 18 gennaio in tutti i migliori negozi. Per i super appassionati saranno disponibili anche la versione con copertina in metallo SteelBook, arricchita da un disco bonus di contenuti speciali, e il cofanetto che comprende anche la prima indimenticabile avventura Alla Ricerca Di Nemo. Il pubblico italiano ha subito dimostrato di non aver dimenticato l’amato pesce chirurgo e i suoi amici al punto che nel primo week end di programmazione il film ha ottenuto lo straordinario Box Office di 5.8 milioni di Euro aggiudicandosi il miglior opening per un film d’animazione del 2016. Ora Alla Ricerca di Dory arriva in home video per il divertimento di tutta la famiglia. Diretto da Andrew Stanton, co-diretto da Angus MacLane e prodotto da Lindsey Collins, Alla Ricerca di Dory vanta un irresistibile cast di voci italiane. La celebre attrice Carla Signoris è tornata a doppiare la pesciolina blu mentre Luca Zingaretti è ancora una volta il pesce pagliaccio Marlin, suo leale amico. Al loro fianco il pubblico riconoscerà la voce di Stefano Masciarelli, nuovamente doppiatore di Scorza ossia la longeva tartaruga sempre pronta a dare una “pinna” a un pesce in difficoltà. Si sono uniti al cast anche il campione olimpico Massimiliano Rosolino, voce di un pesce luna, e Licia Colò, voce ufficiale del Parco Oceanografico dove lavora anche la giovane ricercatrice Debbie, doppiata dalla celebre Baby K. Amicizia, divertimento e spirito di squadra sono solo alcune delle caratteristiche che ritroviamo in questa grande avventura in cui Dory, dopo essersi improvvisamente ricordata di avere una famiglia che forse la sta cercando, decide di partire con amici di sempre Nemo e Marlin per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che li condurrà fino al prestigioso Marine Life Institute, in California: un acquario che è anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del posto: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga, Bailey, un beluga convinto di avere un sonar difettoso e Destiny, uno squalo balena miope. Esplorando con destrezza le complesse regole del MLI, Dory e i suoi compagni d’avventura scopriranno il senso della famiglia e la magia nascosta nei loro difetti. Tantissimi contenuti speciali sono pronti a conquistare vecchi e nuovi fan dei pesciolini più simpatici di tutto l’oceano, a cominciare dal tenero corto Disney·Pixar, Piper, disponibile in tutte le versioni, che racconta la storia di un piccolo gambecchio affamato appena uscito dall’uovo, che si avventura per la prima volta nel mondo per rimediare del cibo sulla spiaggia. Peccato solo che il cibo sia sepolto sotto la sabbia della battigia, bagnata da onde fredde e spaventose ma con l’aiuto di un nuovo amico, l’uccellino Piper affronterà le onde nella speranza di sconfiggere le proprie paure e finalmente riempirsi la pancia. I formati in alta definizione sono arricchiti da tutto ciò che c’è da conoscere e scoprire sul film. Se il polpo Hank è uno dei personaggi più amati del film, crearlo è stata davvero un’impresa che ha messo a dura prova tutto il team creativo ma il risultato è stato stupefacente: tutto questo e molto altro è raccontato all’interno de Il Polpo che Quasi Sconfisse la Pixar. In Interviste al Parco Oceanografico sarà possibile saperne di più sugli strambi abitanti del parco mentre in Caratteristiche delle Creature si potranno scoprire quali buffe manie accomunano gli animali ai loro doppiatori in lingua originale. Di che cosa Stavamo Parlando? è un breve e vivace contenuto che mostra le complesse strade che la storia di Dory ha preso durante la lavorazione dei film per costruire una linea narrativa che coinvolgesse un protagonista con perdita di memoria a breve termine. Ma come si crea un legame intenso e profondo tra il pubblico e un pesce? Il documentario Animazione e Recitazione mostra il processo attraverso cui si creano interpretazioni credibili grazie a una collaborazione unica tra doppiatori e animatori. Nel fitto delle Alghe ci guida attraverso un viaggio di ricerca al Monterey Bay Aquarium per mostrare quanto lontano si sia spinta la troupe di “Alla Ricerca di Dory” per renderne il mondo coinvolgente e credibile. Infine spazio al divertimento con Carpool Informale dove, nello stile della web serie americana “Comedians In Cars Getting Coffee”, il regista Andrew Stanton recupera i membri del cast di Alla Ricerca di Dory lungo il tragitto casa-lavoro. Il divertimento è assicurato mentre attraversano il traffico, parlano del film e affiancano un desolato Ed O'Neill lungo il bordo del marciapiede. Nella versione Steelbook sarà presente un ulteriore disco di contenuti speciale per trasportare ancora più a fondo nell’oceano tutta la famiglia. Protagonista di Pattinare e Disegnare è Jason Deamer, l’unico art director a girare in skateboard in Pixar, che ha continuato a disegnare pesci fin da “Alla Ricerca di Nemo”. Ora, come Character Art Director di “Alla Ricerca di Dory”, condivide alcune dritte per disegnare i personaggi del film e creare una Ollie perfetta. Un interessante viaggio dietro le quinte è proposto da Il Tema di Dory per vedere da vicino lo sviluppo e la creazione della colonna sonora in compagnia del compositore Thomas Newman e dall’editor musicale Bill Bernstein. Oltre alle sempre divertenti Scene Eliminate ci sarà da ridere anche con Scenette a Base di Pesce, un montaggio delle scene animate originali utilizzare per la promozione del film, con Una Giornata Dura sulla Barriera Corallina e i bloopers dedicati al film e con Alla Ricerca di Nemo Narrato con gli Emoji. Questi sono solo alcuni dei contenuti speciali che aspettano gli appassionati in esclusiva per la versione Steelbook. Tutti i formati: Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, SteelBook con copertina in metallo e il cofanetto con anche la prima indimenticabile avventura Alla Ricerca Di Nemo, saranno disponibili dal 18 gennaio 2017. Il titolo sarà inoltre disponibile su tutte le piattaforme digitali.