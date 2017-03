News, Trailer

Un nuovo full trailer di Alien: Covenant, come ci era stato promesso dopo la visione del prologo di pochi giorni fa, è stato rilasciato online, e non ha deluso di certo i fan.

In poco più di 2 minuti, il filmato riesce a catalizzare l’attenzione dello spettatore, con l’iniziale scena tranquilla che si riallaccia al prologo intitolato Ultima Cena, quella dei membri dell’equipaggio della nave spaziale impegnata nella ricerca di in un pianeta da colonizzare,che lascia spazio subito alla curiosità dall’arrivo sul nuovo pianeta. Non mancano le stranezze in cui si imbatte la squadra, la successiva fuga, i combattimenti la paura ed alla fine la comparsa del tanto temuto Xenomorfo che da il nome alla saga. Si intravede al minuto 1:33, anche il cosiddetto Neomorfo, un lontano parente della creatura vista sul finire di Prometheus.

