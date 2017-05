News

In attesa che Alien: Covenant arrivi finalmente nelle sale di tutto il mondo, Ridley Scott ha confermato che l'Alien 5 progettato da Neill Blomkamp non si farà (in compenso, dopo Alien: Covenant, sono previsti altri tre sequel). il regista e produttore americano ha dichiarato ai microfoni di Allocine:

"Non c'è mai stata una sceneggiatura, solo un'idea che si è evoluta in un trattamento di 10 pagine... Sono sempre stato solo produttore del progetto, che però non è andato avanti perché alla Fox hanno deciso che fosse meglio non farlo".