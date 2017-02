Serie TV

Un Albert Einstein che, violino alla mano, ha suonato alcuni dei grandi successi dell'altrettanto eccentrica pop star. Si è trattato ovviamente di una trovata geniale per promuovere la nuova serie tv di National Geographic Channel Genius, in onda negli Stati Uniti dal 25 aprile e in Italia a maggio. Il premio Oscar Geoffrey Rush vestirà i panni del famoso fisico e filosofo tedesco. La serie Genius esplora attraverso i 10 episodi della prima stagione gli straordinari risultati scientifici di Einstein, un genio ribelle e fantasioso che, non riuscendo a ottenere una cattedra né un dottorato, rivelò i misteri dell'atomo e dell'universo.