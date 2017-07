News

Il cast della versione live action di Aladdin è stato annunciato: nei panni del protagonista e di Jasmine troviamo, rispettivamente, Mena Massoud (visto in Jack Ryan) e Naomi Scott (Power Rangers). A prendere il posto di Robin Williams, che prestò la voce al Genio della Lampada nella versione animata targata Disney, ci sarà Will Smith. Alla regia di Aladdin troviamo Guy Ritchie, il cui film più recente è King Arthur: Il Potere della Spada. Le riprese di Aladdin inizieranno a Londra ad agosto. Tra i prossimi classici Disney ad avere una loro versione sul grande schermo con attori in carne e ossa ci saranno anche Dumbo (diretto da Tim Burton), Mulan, Il Re Leone e una pellicola dedicata a Crudelia De Mon (che dovrebbe essere interpretata dal premio Oscar Emma Stone).