Animazione

Arriva dalla Francia una nuova storia animata che esce dallo stereotipo di film per bambini e si rivolge con originalità, profondità e fantasia a un pubblico adulto. E' 'Le stagioni di Louise' di un maestro francese dell'animazione, Jean-François Laguionie. Il film, vincitore del Grand Prize for Best Animated Feature all'Ottawa International Animation Festival, ha debuttato in Italia alla Festa del cinema di Roma e sarà in sala dal 22 dicembre con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. E' un omaggio in colori pastello alla vita, attraverso il poetico viaggio nel tempo di un'anziana signora, Louise, portata a diventare una Robinson Crusoe sui generis in una cittadina di mare svuotatasi dopo la stagione estiva. A darle la voce nella versione italiana un'emozionante Piera Degli Esposti.