Addio Christopher Robin racconterà la storia di A.A. Milne, il creatore di Winnie the Pooh, e di suo figlio Christopher Robin, che lo ispirò per creare il celebre personaggio. Addio Christopher Robin è parte della storia su come, il giallo orsacchiotto e tutti i suoi amici del Bosco dei Cento Acri, sono nati.

Il biopic, che sarà distribuito da 20th Century Fox a partire dal 10 novembre, vanta un cast magnifico: nei panni del protagonista Domnhall Gleeson (The Revenant, Star Wars Il Risveglio della Forza) mentre Margot Robbie (Suicide Squad, The Wolf of Wall Street) sarà sua moglie. Nel cast del film compaiono anche Kelly Macdonald e Will Tilston nei panni del piccolo Christopher Robin.

Dietro la macchina da presa Simon Curtis.