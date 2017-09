News

È morto a 88 anni Gastone Moschin, tra i protagonisti della saga di Amici Miei con il personaggio dell'architetto Melandri. L'attore, nato l'8 giugno del 1929 a San Giovanni Lupatoto (Verona), era ricoverato da qualche giorno presso l'Ospedale Santa Maria di Terni. Ad annunciarlo su Facebook è stata la figlia Emanuela: "Addio papà... Per me eri tutto". Dopo tanti anni di teatro tra Genova e Milano, Moschin si era fatto conoscere dal grande pubblico con il film di Mario Monicelli. Nel corso della sua carriera è diventato uno dei maggiori rappresentanti della commedia all'italiano, lavorando con registi come Marco Ferreri, Damiano Damiani, Pietro Germi, Nanni Loy e Luigi Zampa.