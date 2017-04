Attualità, News, Personaggi

Addio a Erin Moran, la Joanie di Happy Days. L'attrice resa famosa dalla popolarissima serie tv degli anni '70 e '80 e' morta all'eta' di 56 anni. Il corpo e' stato ritrovato nella Harrison County, in Indiana, quando in seguito a una chiamata al numero di emergenza 911 sono arrivati i soccorsi. Ancora sconosciute le cause e le circostanze del decesso. Moran, originaria della California, in Happy Days era la sorella piu' piccola di Ricky Cunningham, il miglior amico di Fonzie, interpretato da un giovanissimo Ron Howard