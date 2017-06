News

Sarà diretto da Rawson Marshall Thurber il remake di un altro cult della comicità anni ottanta intitolato Cannonball Run, in Italia arrivato con il titolo La Corsa più pazza d'America.

Progetto di Warner Bros diretto appunto da Rawson Marshall Thurber, che con le commedie è a suo agio avendo già diretto Come ti Spaccio la Famiglia e Una Spia e Mezzo mentre la sceneggiatura è stata scritta da Thomas Lennon e Robert Ben Garant.

Nel film del 1981 la storia racconta di una pazza corsa in giro per gli Stati Uniti d’America con un gruppo di protagonisti davvero unici, nel cast spiccavano nomi del calibro di Roger Moore, Burt Reynolds, Farrah Fawcett, Dean Martin, Jackie Chan, Sammy Davis, Jr. e Dom DeLuise.

Di questa nuova versione ancora non si sanno nè trama nè cast, e più che remake forse si tratta di un riavvio del titolo.