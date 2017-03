Partono il 20 marzo le riprese del nuovo film di Federico Moccia intitolato Non c'è Kampo, il set si svolgerà nelle bellissime zone del salento in Puglia.

Prodotto da Guido De Angeli e realizzato da Fabula Pictures

La storia verte sulle vicende di un gruppo di ragazzi di una quinta liceo in gita scolastica in un paesino sperduto che dovranno passare diversi giorni senza poter utilizzare i proprio smartphone per via della totale assenza di rete, per questo dovranno confrontarsi con un mondo diverso da quello abituale.L'impossibilità di usare i telefonini obbligherà quindi i ragazzi a comunicare in modo tradizionale

Faranno parte del cast Vanessa Incontrada (la professoressa), Gianmarco Tognazzi (il marito della Incontrada) e Corrado Fortuna (un professore).