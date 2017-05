Foto, News

Se vi trovate nai dintorni del Lago Misurina, si proprio quello italiano, potreste incontrare uno dei tantissimi personaggi che prendono parte alle riprese del nuovo spin-off su Han Solo.

Il 4 maggio sono iniziate infatti le riprese di Han Solo: a Star Wars Story sul nostro territorio, a Misurina, nel Bellunese, a cura della Lotus Production , azienda italiana che si occupa della produzione.



L’area di monte Piana, completamente off-limits, e innevata cosa che la produzione ha accolto positivamente.



Nel frattempo che attendiamo le prime immagini arrivare dal set, iniziano a circolare alcuni particolari sul web, tipo qualche nome, sui personaggi e gli attori che li interpreteranno, anche se sono solo rumors.



Making Star Wars ha riportoat che Ian Kenny di Sing Street interpreterà un personaggio noto come Rebolt. Harley Durst sarà Moloch e Tien Hoang un suo accolito. Durst ha all’attivo diversi ruoli da stuntman. Ha preso parte ai primi due film di Wolverine, al nuovo Pirati dei Caraibi, Wonder Woman e Thor: Ragnarok. Hoang è uno stuntman specializzato in arti marziali e per lui questo progetto rappresenta la prima vera prova da attore.