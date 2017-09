News, Serie TV, Trailer

Eliot (Rami Malek) l’hacker piu amato della tv, il protagonista di Mr. Robot torna da mercoledì 11 ottobre, nel frattempo vi presentiamo il trailer sottotitolato della terza stagione della nota serie tv

Il mondo sta per esplodere sotto le inquietanti manovre della Dark Army. La E-Corp, invece, organizzazione iper-tecnologica che ha controllato il mondo con le sue multinazionali fino ad ora, mostra i suoi primi segni di cedimento. Elliot sopravvissuto al tentativo armato di Wellick (Martin Wallström) d’impedirgli di rovinare il piano enigmatico e distruttivo conosciuto come “Fase 2”, sebbene questo non significhi che le cose ora andranno meglio per lui. Nel frattempo, Irving, il nuovo personaggio interpretato da Bobby Cannavale, sembra essere molto più che il venditore di auto usate descritto finora dalla produzione.

Mr Robot 3 stagione va in onda su Premium Stories prossimamente: a giudicare dalle messe in onda delle precedenti stagioni possiamo immaginare Mr Robot 3 su Premium Stories a inizio 2018, tra gennaio e febbraio, ma non escludiamo la possibilità che Mr Robot 3 venga trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti