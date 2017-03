Clip, News, Personaggi

Il video ci fa ascoltare un estratto del brano inedito di Arisa scritto per il film "La verità, vi spiego, sull'amore", intitolato Ho perso il mio amore.

Il film diretto da Max Croci vede protagonista Ambra Angiolini e Carolina Crescentin , una brillante commedia pop sulle infinite forme dell’amore!

La pellicola è la trasposizione cinematografica dell‘omonimo libro firmato Enrica Tesio (edito da Mondadori), ispirato dal proprio blog “Ti ASMO“, fenomeno social esploso nel 2013 raggiungendo oltre 150.000 lettori per singolo post.

Questa per Arisa non è la prima esperienza di lavoro nel mondo della settima arte, grazie alle sue partecipazioni fin dal 2011 in Tutta colpa della musica di Ricky Tognazzi, La peggior settimana della mia vita di Alessandro Genovesi e Colpi di fulmine di Neri Parenti.

Nel film di Croci, Arisa affiancherà Ambra Angiolini/Dora, nei panni di Paola, sua collega.

Sinossi: La vita di Dora (Ambra Angiolini) finisce sottosopra quando il suo compagno Davide (Massimo Poggio) la lascia dopo sette anni di relazione e due figli piccoli, Pietro di cinque anni e Micol di appena uno. Dora si rifiuta di elaborare il ‘lutto’ sentimentale fino a quando, messa ai ferri corti da una psicologa ‘odiosa’, capisce che è arrivato il momento di dire la verità a Pietro. Spronata dall’amica Sara (Carolina Crescentini) trova finalmente la forza di reagire, ma la vera rinascita arriverà quando finalmente capirà che le risposte alle sue domande vanno cercate dentro di lei.

Il cast vede la partecipazione di Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Giuliana De Sio, Gianluca Gobbi ed Arisa

La musica di Arisa è acquistabile negli store dal 17 marzo.