20th Century Fox Film Intl. e Paramount Pictures Intl. hanno forgiato una partnership di distribuzione esclusiva in Italia in cui Fox pubblicherà titoli Paramount nel nostro paese a partire dal 1° settembre.



Questa partnership rende l'Italia l'unico stato del mondo dove Fox rilascia il prodotto Paramount. I titoli di Paramount precedentemente uscivano in Italia tramite Universal.



La novità è arrivata qualche mese dopo che Jim Gianopulos, che ha guidato 20th Century Fox in veste di Ceo per molti anni, è stato assunto come presidente e CEO di Paramount Pictures.



Quando era a Fox, Gianopulous era noto per avere un rapporto stretto con l'ex capo di Fox Italia, Osvaldo De Santis, che ha costruito una macchina di distribuzione impressionante nel nostro paese. De Santis lasciò lo scorso anno a novembre, dopo più di 30 anni al timone, e fu sostituito da Paul Zonderland (nella foto), ex capo di Disney in Italia, che ha dichiarato: "Siamo felici di essere stati scelti come partner in Italia da Paramount Pictures"









Anticipiamo che Universal sostituirà Fox il prossimo anno come distributore dei film DreamWorks in Italia.



L'annuncio della nuova partnership Fox-Paramount non ha rivelato quali titoli entreranno nel contratto, lasciando intendere che questi potrebbero ancora essere oggetto di negoziazione.



Le prossime release di Paramount pianificate negli Stati Uniti dopo il 1 ° settembre di quest'anno includonoil thriller di fantascienza prodotto da J.J. Abrams "2017 Cloverfield Movie" (ex "God Particle"), il film diretto da George Clooney "Suburbicon" equello diretto da Alexander Payne "Downsizing", interpretato da Matt Damon.